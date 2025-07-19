ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Метро на Троещину могли построить еще при СССР: почему этого не произошло

Суббота 19 июля 2025 11:11
UA EN RU
Метро на Троещину могли построить еще при СССР: почему этого не произошло Фото: Метро в Киеве (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

Метро на Троещину могло появиться еще в советское время, однако и тогда, и сейчас главная проблема - не технические возможности, а отсутствие обоснования по пассажиропотоку.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.

Почему не построили метро еще в СССР

Северный мост, соединяющий левый и правый берег Киева, действительно могли спроектировать с учетом линии метро. По словам эксперта, тогдашние планировщики не могли доказать целесообразность строительства подземки на Троещину из-за недостаточного пассажиропотока. К тому же все подобные решения утверждались в Москве.

"Есть легенда, что Москва не позволила Киеву иметь 6 или 7 вагонов в поездах метро, потому что считали его селом, а Москву - городом. И у обоих не может быть одинаковой системы", - отмечает Беспалов.

После 2015 года Всемирный банк предложил альтернативные решения для Троещины - среди них метробус (BRT), легкорельсовый транспорт и метро. Однако даже современные расчеты показали, что спрос на метро здесь невысокий - около 200 тысяч пассажиров в день, тогда как "красная" ветка перевозит более 600 тысяч.

Что могло бы сработать

Лучшим вариантом для района оказались современные трамвайные системы - с длинными вагонами, отдельными путями и легким мостом через Днепр. Такой проект мог бы стоить всего 20-40 миллионов долларов, но его так и не реализовали.

"Метро на Троещину могло бы обойтись в 2 миллиарда долларов. Но есть системы за полмиллиарда, которые работали бы не хуже", - говорит эксперт.

Троещина - самый густонаселенный спальный район Киева, который до сих пор не имеет полноценного скоростного транспорта.

Проекты скоростного трамвая могут вернуться в фокус городской власти как более реалистичная альтернатива метро.

Напомним, в Киеве продолжается строительство Подольско-Выгуровской линии метро на Троещину. Уже начали возводить тоннели между станциями "Затока Десенка" и "Радужная", а также обновлять инфраструктуру вокруг Подольского моста.

Также мы писали, что генпрокурор обнародовал аудиодоказательства по делу об аварии в киевском метро. Записи свидетельствуют, что руководство метрополитена и КГГА знало о критическом состоянии тоннеля, но скрывало угрозу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро
Новости
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Полыхали несколько этажей: стало известно о последствиях удара РФ по Одессе (фото, видео)
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе