Метро на Троещину могли построить еще при СССР: почему этого не произошло
Метро на Троещину могло появиться еще в советское время, однако и тогда, и сейчас главная проблема - не технические возможности, а отсутствие обоснования по пассажиропотоку.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.
Почему не построили метро еще в СССР
Северный мост, соединяющий левый и правый берег Киева, действительно могли спроектировать с учетом линии метро. По словам эксперта, тогдашние планировщики не могли доказать целесообразность строительства подземки на Троещину из-за недостаточного пассажиропотока. К тому же все подобные решения утверждались в Москве.
"Есть легенда, что Москва не позволила Киеву иметь 6 или 7 вагонов в поездах метро, потому что считали его селом, а Москву - городом. И у обоих не может быть одинаковой системы", - отмечает Беспалов.
После 2015 года Всемирный банк предложил альтернативные решения для Троещины - среди них метробус (BRT), легкорельсовый транспорт и метро. Однако даже современные расчеты показали, что спрос на метро здесь невысокий - около 200 тысяч пассажиров в день, тогда как "красная" ветка перевозит более 600 тысяч.
Что могло бы сработать
Лучшим вариантом для района оказались современные трамвайные системы - с длинными вагонами, отдельными путями и легким мостом через Днепр. Такой проект мог бы стоить всего 20-40 миллионов долларов, но его так и не реализовали.
"Метро на Троещину могло бы обойтись в 2 миллиарда долларов. Но есть системы за полмиллиарда, которые работали бы не хуже", - говорит эксперт.
Троещина - самый густонаселенный спальный район Киева, который до сих пор не имеет полноценного скоростного транспорта.
Проекты скоростного трамвая могут вернуться в фокус городской власти как более реалистичная альтернатива метро.
Напомним, в Киеве продолжается строительство Подольско-Выгуровской линии метро на Троещину. Уже начали возводить тоннели между станциями "Затока Десенка" и "Радужная", а также обновлять инфраструктуру вокруг Подольского моста.
Также мы писали, что генпрокурор обнародовал аудиодоказательства по делу об аварии в киевском метро. Записи свидетельствуют, что руководство метрополитена и КГГА знало о критическом состоянии тоннеля, но скрывало угрозу.
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