Метро-школа і не тільки. У Харкові визначилися з форматом навчання дітей

У Харкові навчання для школярів відбуватиметься в дистанційному форматі, однак за бажання діти зможуть очно відвідувати уроки в метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова .

"Зустрівся з харківськими батьками та педагогами, які виявили бажання обговорити деталі освітнього процесу, в усіх районах міста. В діалозі ми разом скорегували майбутню концепцію навчання, зважаючи на час і реалії, у яких живемо", - йдеться у повідомленні.

Які формати навчання будуть у Харкові

Зазначається, що заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі.

"Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену", - сказав мер.

Як це працюватиме

Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини.

За словами Терехова, до першого вересня є ще кілька днів, тож робота у цьому напрямку триває.

Безпека в українських школах

Учні та викладачі мають проходити в укриття під час повітряної тривоги. Проте не в усіх навчальних закладах обладнані сховища. З огляду на це у прифронтових областях учні фізично не відвідують школи - там триває навчання у форматі онлайн.

При цьому у Міносвіти виступають за виведення занять в офлайн за умови створення безпечних умов для дітей та вчителів.

Нещодавно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові вирішили дозволити офлайн-навчання у закладах освіти за умови наявності укриттів.