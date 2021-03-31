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Метро, ярмарки, скорость на дорогах: как изменится жизнь Киева с 1 апреля

Автор: Анастасия Рокитна

С четверга, 1 апреля, в Киеве метро прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные ("зеленые") карты. Также с завтрашнего дня в городе отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах.

Как изменится жизнь Киева с 1 апреля, в материале РБК-Украина.

Отмена ограничения скорости на 7 улицах

В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости движения транспорта до 50 км/ч на семи улицах столицы. На этих участках дорог теперь будет разрешенная скорость до 80 км/ч.

Ограничение будет снято на таких улицах:

  • ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слобидская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отказ от "зеленых" карт в метро

Уже завтра метро Киева прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные карты, а также прекращается работа сервисных центров подземки.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом QR-кодом (бумажным или электронным).

Закрытие ярмарок

С 1 до 12 апреля в Киеве запретят проведение продуктовых ярмарок. Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба заявил, что это необходимо для снижения риска заражения киевлян. Сейчас в городе действуют ограничения "красной" зоны.

Напомним, "красная зона" карантина в Украине остается в 10 регионах.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом.

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