Метро, ярмарки, швидкість на дорогах: як зміниться життя Києва з 1 квітня

Скасування обмеження швидкості на 7 вулицях

У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.

Обмеження будуть зняті на таких вулицях:

вул. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);

вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Відмова від "зелених" карт в метро

Вже завтра метро Києва припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні карти, а також припиняється робота сервісних центрів підземки.

Сплатити проїзд у громадському транспорті можна з допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Закриття ярмарків

З 1 до 12 квітня у Києві заборонять проведення продуктових ярмарків. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян. Наразі у місті діють обмеження "червоної" зони.