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Метро, ярмарки, швидкість на дорогах: як зміниться життя Києва з 1 квітня

Автор: Анастасія Рокитна

З четвера, 1 квітня, у Києві метро припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні ("зелені") карти. Також з завтрішнього дня в місті скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях.

Як зміниться життя Києва з 1 квітня, в матеріалі РБК-Україна.

Скасування обмеження швидкості на 7 вулицях

У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.

Обмеження будуть зняті на таких вулицях:

  • вул. Шухевича (від Північного мосту до вул. Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
  • вул. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Відмова від "зелених" карт в метро

Вже завтра метро Києва припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні карти, а також припиняється робота сервісних центрів підземки.

Сплатити проїзд у громадському транспорті можна з допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Закриття ярмарків

З 1 до 12 квітня у Києві заборонять проведення продуктових ярмарків. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян. Наразі у місті діють обмеження "червоної" зони.

Нагадаємо, "червона зона" карантину в Україні залишається в 10 регіонах.

Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом.

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