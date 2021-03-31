Метро, ярмарки, швидкість на дорогах: як зміниться життя Києва з 1 квітня

З четвера, 1 квітня, у Києві метро припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні ("зелені") карти. Також з завтрішнього дня в місті скасують обмеження швидкості до 50 км/год на 7 вулицях.
Як зміниться життя Києва з 1 квітня, в матеріалі РБК-Україна.
У Києві з 1 квітня скасують обмеження швидкості руху транспорту до 50 км/год на семи вулицях столиці. На цих ділянках доріг тепер буде дозволена швидкість до 80 км/год.
Обмеження будуть зняті на таких вулицях:
Вже завтра метро Києва припиняє приймати до оплати проїзду безконтактні карти, а також припиняється робота сервісних центрів підземки.
Сплатити проїзд у громадському транспорті можна з допомогою Kyiv Smart Card, безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи, мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).
З 1 до 12 квітня у Києві заборонять проведення продуктових ярмарків. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба заявив, що це необхідно для зниження ризику зараження киян. Наразі у місті діють обмеження "червоної" зони.
Нагадаємо, "червона зона" карантину в Україні залишається в 10 регіонах.
Зазначимо, в Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом.