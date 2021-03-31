Метро Киева отказывается от зеленых карт уже завтра: как оплатить проезд
Метро Киева с 1 апреля прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные (зеленые) карты. Также с окончанием использования этих карт прекращается работа сервисных центров подземки.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".
Оплатить проезд бесконтактными (зелеными) картами можно до 31 марта включительно. С 1 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Kyiv Smart Card продается в кассах метрополитена и терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро. Пополнить ее можно в приложении Киев Цифровой, кассах подземки и терминалах самообслуживания. Транспортная карта дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.
Ранее мы писали, что в метро Киева появятся необычные вагоны. Их используют во многих европейских странах и они станут приятным сюрпризом для пассажиров.