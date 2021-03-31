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Метро Киева отказывается от зеленых карт уже завтра: как оплатить проезд

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 07:00
Метро Киева отказывается от зеленых карт уже завтра: как оплатить проезд Фото: пассажиры в вагоне метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Метро Киева с 1 апреля прекращает принимать к оплате проезда бесконтактные (зеленые) карты. Также с окончанием использования этих карт прекращается работа сервисных центров подземки.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

Оплатить проезд бесконтактными (зелеными) картами можно до 31 марта включительно. С 1 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карты любой платежной системы, мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard), или разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Kyiv Smart Card продается в кассах метрополитена и терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро. Пополнить ее можно в приложении Киев Цифровой, кассах подземки и терминалах самообслуживания. Транспортная карта дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке.

Ранее мы писали, что в метро Киева появятся необычные вагоны. Их используют во многих европейских странах и они станут приятным сюрпризом для пассажиров.

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