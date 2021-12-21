Метро для привитых, праздники без гостей: Германия ужесточает карантин из-за "Омикрона"
В Германии, из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", вводят более жесткие ограничения. Они вступят в силу не позднее 28 декабря.
Сегодня в стране наблюдается стремительный рост количества новых инфекций.
По словам канцлера Олафа Шольца, вскоре "Омикрон" еще больше усугубит ситуацию с коронавирусом.
"Covid-19 не будет иметь рождественских каникул", - заявил Шольц.
В то же время канцлер подчеркнул, что Германии стоит готовиться к пятой волне заболевания.
Какие ограничения введут в стране:
- частные собрания людей ограничатся до 10 человек и только тех, кто выздоровел от заболевания, или же полностью вакцинирован. Впрочем, это не касается детей до 14 лет;
- клубы и дискотеки останутся закрытыми;
- в кинотеатры и театры будут пускать только вакцинированных, или выздоровевших от коронавируса;
- накануне Нового года будет запрещена продажа фейерверков, а 31 декабря вступает в силу запрет на собрание;
- все предыдущие жесткие ограничения для непривитых и в дальнейшем будут оставаться в силе.