Метро для щеплених, свята без гостей: Німеччина посилює карантин через "Омікрон"
В Німеччині, через новий штам коронавірусу "Омікрон", вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня.
Сьогодні в країні спостерігається стрімке зростання кількості нових інфекцій.
За словами канцлера Олафа Шольца, незабаром "Омікрон" ще більше погіршить ситуацію з коронавірусом.
"Covid-19 не матиме різдвяних канікул", - заявив Шольц.
Водночас канцлер наголосив, що Німеччині варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання.
Які обмеження введуть в країні:
- приватні збори людей обмежаться до 10 осіб й лише тих, хто одужав від захворювання, або ж повністю вакцинований. Втім, це не стосується дітей до 14 років;
- клуби та дискотеки залишаться закритими;
- до кінотеатрів й театрів пускатимуть лише вакцинованих, або тих хто одужав від коронавірусу;
- напередодні Нового року буде заборонений продаж феєрверків, а 31 грудня - набирає чинності заборона на збори;
- усі попередні жорсткі обмеження для невакцинованих й надалі залишатимуться чинними.