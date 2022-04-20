Метро в Киеве завтра откроет для движения всю "красную" ветку. И сократит интервалы

С 21 апреля возобновляется полноценная работа "красной" ветки киевского метро. Поезда снова будут курсировать от "Академгородка" до "Лесной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что также с 21 апреля интервалы поездов на всех линиях сократят до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.
Движение поездов осуществляется:
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".
Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Независимости", "Крещатик" и "Кловская".
Напомним, ранее в Киеве изменили график работы метро и наземного общественного транспорта.
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