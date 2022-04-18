В Киеве изменили график работы метро и наземного общественного транспорта
В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метро. Транспорт будет ездить дольше из-за сокращения времени комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Теперь метрополитен будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00.
Также столичные власти напомнили, что комендантский час отныне длится с 22:00 до 05:00. В КГГА призвали киевлян соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге
"Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве сократили комендантский час с 16 апреля.
Но в населенных пунктах Гостомельской общины Киевской области ввели усиленный комендантский час.
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