В Киеве изменили график работы метро и наземного общественного транспорта

В Киеве с сегодняшнего дня изменили график работы наземного общественного транспорта и метро. Транспорт будет ездить дольше из-за сокращения времени комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Теперь метрополитен будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, а наземный транспорт - с 7:00 до 21:00.

Также столичные власти напомнили, что комендантский час отныне длится с 22:00 до 05:00. В КГГА призвали киевлян соблюдать правила комендантского часа и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге

"Во время комендантского часа запрещено передвижение по городу. Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия", - говорится в сообщении.