Метро в Києві завтра відкриє для руху всю "червону" гілку. І скоротить інтервали

З 21 квітня поновлюється повноцінна робота "червоної" гілки київського метро. Потяги знову курсуватимуть від "Академмістечка" до "Лісової".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що також з 21 квітня інтервали поїздів на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Рух поїздів здійснюється:
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Без зупинки потяги слідують повз станцію: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" і "Кловська".
Нагадаємо, раніше в Києві змінили графік роботи метро і наземного громадського транспорту.
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