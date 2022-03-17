Метро в Киеве снова заработало в режиме перевозок: график и схема движения

С 17 марта киевское метро снова заработало в режиме перевозок. Накануне из-за усиленного комендантского часа движения поездов не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевского метрополитена".
Как ходят поезда метро
График движения поездов
Ориентировочный интервал движения 40 минут. Но график может оперативно изменяться при необходимости.
Наземный транспорт и метро для перевозок будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают и как укрытие.
Фото: схема движения поездов метро
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская".
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