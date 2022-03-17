Метро в Києві знову запрацювало в режимі перевезень: графік і схема руху

З 17 березня київське метро знову запрацювало в режимі перевезень. Напередодні через посилену комендантську годину руху поїздів не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київського метрополітену".
Як ходять потяги метро
Графік руху поїздів
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Але графік може оперативно змінюватися при необхідності.
Наземний транспорт і метро для перевезень працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють і як укриття.
Фото: схема руху поїздів метро
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вибуховою хвилею пошкодило фасад станції метро "Лук'янівська".
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