После обстрела в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская". Поезда зеленой ветки пока не будут останавливаться на ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

"Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 марта в результате обстрела в Киеве боеприпас попал в жилой 10-этажный дом в Подольском районе, после чего пожар. Одного пострадавшего госпитализировали. Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.