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В Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская"

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Киев, Вторник 15 марта 2022 08:16
В Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская" Фото: поврежденный фасад станции метро "Лукьяновская" (facebook.com/kyivmetro)
Автор: Илона Свиридова

После обстрела в Киеве взрывной волной повредило фасад станции метро "Лукьяновская". Поезда зеленой ветки пока не будут останавливаться на ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

"Взрывной волной поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 марта в результате обстрела в Киеве боеприпас попал в жилой 10-этажный дом в Подольском районе, после чего пожар. Одного пострадавшего госпитализировали. Еще один боеприпас попал в 2-этажный частный жилой дом на Осокорках.

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