Метро в Киеве возобновило работу
Фото: метро в Киеве возобновило работу (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве пассажир упал на рельсы в метрополитене, после чего было остановлено движение на "синей" ветке. Метро в Киеве уже работает в обычном режиме.
Сегодня на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики.
Ранее стало известно, что в городе остановили движение метро от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь".
Отметим, вчера в Киеве произошел сбой в метро. Перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро.
После этого стало известно, что в метро Киева после сбоя пассажирам вернут деньги за проезд.