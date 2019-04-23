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В Киеве завтра ограничат работу трех станций метро

Новости » Общество    23.04.2019 - 10:55
В Киеве завтра ограничат работу трех станций метро
Фото: киевское метро (РБК-Украина)

Станции метро закроют в связи с матчем "Динамо"-"Шахтер"

Завтра, 24 апреля, в центре Киева ограничат работу трех станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что 24 апреля в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход.

"После завершения игры возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра ограничат работу трех станций метро

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на пасхальные праздники общественный транспорт будет работать дольше. В частности, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а утром откроется на час раньше.

Отметим, до 31 октября 2019 года из киевского метро полностью выведут жетоны. После этой даты в метро будут использовать только электронные средства оплаты с помощью проездных и платежных банковских карт.

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