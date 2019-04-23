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Метро у Києві продовжить роботу у ніч на Великдень

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 11:42
Метро у Києві продовжить роботу у ніч на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підземка працюватиме на одну годину довше

У ніч на Великдень метро у Києві працюватиме на одну годину довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену у Facebook

Крім того, зранку 28 квітня метро почне роботу на одну годину раніше звичайного розкладу. 

Повідомляється, що останній поїзд з центральних станцій вирушить близько 1:15. На усіх станціях додаткова година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході і у залі станції. 

Метро у Києві продовжить роботу у ніч на Великдень

Нагадаємо, завтра, 24 квітня, в центрі Києва обмежать роботу трьох станцій метро. У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) перед початком гри можливе обмеження станції "Олімпійська" на вхід. Після завершення гри можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". 

Раніше повідомлялося, що в Києві на великодні свята громадський транспорт працюватиме довше. Зокрема, київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а вранці відкриється на годину раніше.

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