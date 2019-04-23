Метро у Києві продовжить роботу у ніч на Великдень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підземка працюватиме на одну годину довше

У ніч на Великдень метро у Києві працюватиме на одну годину довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену у Facebook.

Крім того, зранку 28 квітня метро почне роботу на одну годину раніше звичайного розкладу.

Повідомляється, що останній поїзд з центральних станцій вирушить близько 1:15. На усіх станціях додаткова година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході і у залі станції.

Нагадаємо, завтра, 24 квітня, в центрі Києва обмежать роботу трьох станцій метро. У зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) перед початком гри можливе обмеження станції "Олімпійська" на вхід. Після завершення гри можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Раніше повідомлялося, що в Києві на великодні свята громадський транспорт працюватиме довше. Зокрема, київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а вранці відкриється на годину раніше.