Метро в Киеве ограничит работу в связи с футболом

В работе нескольких станций киевского метрополитена возможны изменения в связи с проведением футбольного матча в воскресенье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытия) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Как известно, 29 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и СК "Днепр-1" (Днепр).

Напомним, в Киеве на два дня ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ограничение движения будет действовать с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября. В это время на мосту будут проводиться ремонт водоотводного лотка. Работы будут проводиться ночью на эстакаде в сторону левого берега.

Добавим, также в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября.