Метро в Киеве: какими станциями на сегодня курсируют поезда

Так, без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец Спорта".

Как курсируют поезда в метро

Красная линия: от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов на линиях составляет ориентировочно 1 час.

В пресс-центре напоминают, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.

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