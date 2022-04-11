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Метро в Киеве: какими станциями на сегодня курсируют поезда

Фото: какие станции метро в Киеве работают для перевозок (Виталий Кличко, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 11 апреля столичное метро работает в режиме перевозок. Однако пока поезда не курсируют со станции "Лесная" до "Крещатик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Так, без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная", "Площадь Льва Толстого" - "Дворец Спорта".

Как курсируют поезда в метро

Красная линия: от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов на линиях составляет ориентировочно 1 час.

В пресс-центре напоминают, что график работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Напомним, сегодня в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется тремя мостами.

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Киевметро