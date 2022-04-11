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Южный мост в Киеве открыли для всего транспорта

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 10:00
Южный мост в Киеве открыли для всего транспорта Фото: Южный мост в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 11 апреля в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется по трем мостам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.

С сегодняшнего дня сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

  • Северный
  • Дарницкий
  • Южный

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу, РБК-Украина публиковало список маршрутов.

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Киев Южный мост
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