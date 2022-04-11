Южный мост в Киеве открыли для всего транспорта
С 11 апреля в Киеве открыли Южный мост для всего транспорта. Теперь транспортное сообщение через Днепр осуществляется по трем мостам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.
С сегодняшнего дня сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:
- Северный
- Дарницкий
- Южный
"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", - добавил Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве некоторые частные перевозчики возобновили работу, РБК-Украина публиковало список маршрутов.
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