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Метро в Києві: якими станціями на сьогодні курсують потяги

Фото: які станції метро в Києві працюють для перевезень (Віталій Кличко, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 11 квітня столичне метро працює в режимі перевезень. Однак поки потяги не курсують зі станції "Лісова" до "Хрещатик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Так, без зупинки поїзди прослідують станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна", "Площа Льва Толстого" - "Палац Спорту".

Як курсують потяги в метро

Червона лінія: від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки";

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

У прес-центрі нагадують, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

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Київметро