Метро в Киеве будет работать на час раньше и открывает одну из пересадок: что надо знать

Между тем отметим, что актуальный перечень маршрутов наземного транспорта можно посмотреть по ссылке. В график могут быть внесены оперативные изменения.

Метро

"В столичном метро возобновил работу пересадочный узел "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта". Со среды, 6 апреля, метрополитен будет начинать свою работу на один час раньше, то есть с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00", - говорится в сообщении.

Также работает пересадка "Золотые ворота" - "Театральная".

Как курсируют поезда:

Красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Театральная".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор".

При этом "Майдан Незалежности" и "Кловскую" поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час.

"График работы может оперативно меняться при необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытие", - отмечают в КГГА.

Наземный транспорт

Кроме того, в столице с 08:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и 30 трамваев.

Ориентировочный интервал движения автобусов - 30 минут, трамваев - 15-20 минут. На линии скоростного трамвая № 3 - 25 минут.

Напомним, 30 марта в Киеве для общественного транспорта открыли Южный мост. Для движения на собственных авто открыты северный и Дарницкие мосты.

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