Метро в Києві працюватиме на годину раніше і відкриває одну з пересадок: що треба знати

Між тим зазначимо, що актуальний перелік маршрутів наземного транспорту можна переглянути за посиланням. У графік можуть бути внесені оперативні зміни.

Метро

"У столичному метро відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". Із середи, 6 квітня, метрополітен розпочинатиме свою роботу на одну годину раніше, тобто з 07:30 і працюватиме для перевезень до 19:00", - йдеться в повідомленні.

Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна".

Як курсують поїзди:

Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

При цьому "Майдан Незалежності" та "Кловську" поїзди проїжджають без зупинки.

Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година.

"Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - зазначають в КМДА.

Наземний транспорт

Крім того, в столиці з 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

Орієнтовний інтервал руху автобусів - 30 хвилин, трамваїв - 15-20 хвилин,. На лінії швидкісного трамваю № 3 - 25 хвилин.

Нагадаємо, 30 березня у Києві для громадського транспорту відкрили Південний міст. Для руху на власних авто відкриті Північний та Дарницькі мости.

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