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В метро Києва з'являться нові місця для сидіння під час тривог: що відомо

12:48 07.09.2026 Пн
1 хв
Для зручності містян на станціях метро з'являться тисячі туристичних крісел
aimg Анна Шиканова
У метро Києва з'являться нові зони для сидіння (фото: Getty Images)

Київський метрополітен готується до тривалих тривог і замовив тисячі стільців для розміщення пасажирів на станціях під час повітряних тривог.

Які закупили стільці та коли вони з'являться, розповідає РБК-Україна з посиланням на закупівлі в системі Prozorro.

Зокрема, як вказано в Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою.

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Сума угоди становить 1,87 млн гривень, вартість одного стільця - 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

Як зазначається в технічній документації до угоди, основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.

Нагадаємо, 46 підземних станцій київського метро під час тривог слугують укриттями. Під час масованих атак там одночасно переховуються десятки тисяч людей.

Нещодавно метрополітен запровадив чотири зони укриття. Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.

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