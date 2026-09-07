В метро Києва з'являться нові місця для сидіння під час тривог: що відомо

Зокрема, як вказано в Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3 600 розкладних туристичних стільців зі спинкою.

Сума угоди становить 1,87 млн гривень, вартість одного стільця - 435 гривень без ПДВ. Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

Як зазначається в технічній документації до угоди, основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.