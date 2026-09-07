RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В метро Киева появятся новые места для сидения во время тревог: что известно

12:48 07.09.2026 Пн
1 мин
Для удобства горожан на станциях метро появятся тысячи туристических кресел
aimg Анна Шиканова
В метро Киева появятся новые зоны для сидения (фото: Getty Images)

Киевский метрополитен готовится к длительным тревогам и заказал тысячи стульев для размещения пассажиров на станциях во время воздушных тревог.

Какие закупили стулья и когда они появятся, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на закупки в системе Prozorro.

В частности, как указано в Prozorro, в конце августа 2026 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заключило договор с ООО "Сои Групп" на закупку 3600 раскладных туристических стульев со спинкой.

Читайте также: Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие

Сумма сделки составляет 1,87 млн гривен, стоимость одного стула – 435 гривен без НДС. Поставят их партиями до 31 марта 2027 года.

Как указывается в технической документации, основные характеристики товара: металлический каркас, тканевая обивка, наличие спинки и подлокотников.

Напомним, 46 подземных станций киевского метро во время тревог служат укрытиями. Во время массированных атак там одновременно находятся десятки тысяч человек.

Недавно метрополитен ввел четыре зоны укрытия. Пространство платформы условно поделили на сектора: для людей с детьми, маломобильных групп, пассажиров с животными и зоны для сидения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевProzzoroМетро