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Метро Киева временно изменит график работы: что нужно знать

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Киев, Четверг 19 августа 2021 16:19
Метро Киева временно изменит график работы: что нужно знать Фото: метро Киева временно изменит график работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В столичной подземке временно изменят график работы с 23 августа. Это связано с празднованием в городе Дня государственного флага Украины и 30-й годовщины Независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

23 августа

В течение дня в метро Киева закроют вход и выход со станции "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

24 августа

С начала открытия метро и до 13: 00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Независимости" и "Крещатик" (проезд поездов будет осуществляться без остановки на станции "Майдан Независимости").

Кроме этого, с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход со станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

Между тем 24 августа, в случае необходимости перед началом торжественного концерта (в 18:30), возможно ограничение на вход-выход к станции метро "Олимпийская".

А после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно закрытие на вход станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Также в ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на 2 часа.

Напомним, президент Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны, мероприятия продлятся с 22 по 24 августа.

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