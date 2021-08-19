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Метро Києва тимчасово змінить графік роботи: що потрібно знати

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 16:19
Метро Києва тимчасово змінить графік роботи: що потрібно знати Фото: метро Києва тимчасово змінить графік роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столичній підземці тимчасово змінять графік роботи з 23 серпня. Це пов'язано зі святкуванням у місті Дня державного прапора України та 30-ої річниці Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

23 серпня

Протягом дня в метро Києва закриють вхід та вихід зі станції "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській.

24 серпня

Від початку відкриття метро і до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів буде здійснюватися без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

Крім цього, з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід зі станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Між тим 24 серпня, у разі необхідності перед початком урочистого концерту (о 18:30), можливе обмеження на вхід-вихід до станції метро "Олімпійська".

А після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

Також у ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня незалежності країни, святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня.

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