Метро Києва відновило роботу

Станції метро "Хрещатик", "Театральна" та "Арсенальна" відкрили
Всі три станції метро Києва працюють у звичайному режимі після перевірки інформації про замінування. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.
Як зазначається, інформацію про мінування станції метро "Хрещатик" не підтвердили. Зокрема, станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів у звичайному режимі. Станція "Арсенальна" також працює у звичайному режимі.
Також повідомили в метрополітені, що станцію "Театральна" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
"Станцію та пересадку на "Золоті ворота" відчинено для пасажирів", - додали в прес-службі.
Сьогодні зранку у київському метрополітені повідомили про мінування двох станцій метро - "Театральну" та "Хрещатик".
Пізніше стало відомо, що станцію метро "Арсенальна" закрили на вхід.
Зазначимо, раніше Київська міська рада підготувала нові правила користування столичним метрополітеном. Зокрема, пасажирам буде забороняється перевозити велосипеди і тварин без клітин, а також торгувати і голосно слухати музику. Також в метро хочуть заборонити їздити на самокатах.
Разом з тим, неохайному пасажиру можуть відмовити в проїзді і не пустити його в метро. Уточнюється, що під це визначення потрапляє людина частково оголена, в нижній білизні, без взуття або в брудному одязі.