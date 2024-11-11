У метро Києва виник "колапс": що відбувається (фото, відео)

Після завершення повітряної тривоги в Києві зранку понеділка, 11 листопада, столичний метрополітен - і станції, і потяги - переповнений людьми.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Про ситуацію, що склалась у Київському метрополітені, повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві Telegram-канали.
Так, біля станції метро "Лісова" після відбою повітряної тривоги велика кількість людей стоїть просто в переході, чекаючи своєї черги, щоб увійти до метрополітену.
Кадри з місця події оприлюднив Telegram-канал "Лівий берег Київ".
Про ситуацію в київському метро повідомляють також автори каналу "Київ ІНФО".
"Нам пишуть. З "Хрещатика" неможливо доїхати до "Арсенальної". Потяги висаджують людей і їдуть пусті далі", - йдеться у дописі.
На інших кадрах можна побачити, як велика кількість людей ховались у метро через загрозу ракетного удару на станції метро "Дорогожичі".
Люди на станції метро "Дорогожичі" (скриншот: t.me/novynylive)
"Після відбою тривоги метро працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується", - розповіли у Telegram-каналі "Реальний Київ".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в метро Києва збільшують кількість поїздів.
У зв'язку з тривалими нічними повітряними тривогами, частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано сім поїздів. На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.
Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний режим роботи станцій і графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття.
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