UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У метро Києва виник "колапс": що відбувається (фото, відео)

Метро Києва переповнене людьми після відбою повітряної тривоги (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Після завершення повітряної тривоги в Києві зранку понеділка, 11 листопада, столичний метрополітен - і станції, і потяги - переповнений людьми.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відбувається в метро Києва

Про ситуацію, що склалась у Київському метрополітені, повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві Telegram-канали.

Так, біля станції метро "Лісова" після відбою повітряної тривоги велика кількість людей стоїть просто в переході, чекаючи своєї черги, щоб увійти до метрополітену.

Кадри з місця події оприлюднив Telegram-канал "Лівий берег Київ".

Про ситуацію в київському метро повідомляють також автори каналу "Київ ІНФО".

"Нам пишуть. З "Хрещатика" неможливо доїхати до "Арсенальної". Потяги висаджують людей і їдуть пусті далі", - йдеться у дописі.

На інших кадрах можна побачити, як велика кількість людей ховались у метро через загрозу ракетного удару на станції метро "Дорогожичі".

Люди на станції метро "Дорогожичі" (скриншот: t.me/novynylive)

"Після відбою тривоги метро працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується", - розповіли у Telegram-каналі "Реальний Київ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в метро Києва збільшують кількість поїздів.

У зв'язку з тривалими нічними повітряними тривогами, частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано сім поїздів. На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.

Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний режим роботи станцій і графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття.

Читайте також, де знайти схеми руху маршруток Києва онлайн та вартість проїзду в них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетроВійна в УкраїніПовітряна тривога