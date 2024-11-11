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В метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги

Понеділок 11 листопада 2024 10:19
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В метро Києва збільшують кількість поїздів після повітряної тривоги Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Метрополітен Києва відновлює роботу після повітряної тривоги. Через це кількість поїздів збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Після завершення повітряної тривоги столичний метрополітен поступово відновлює звичайний режим перевезень. Наразі інтервали руху поїздів на лініях складають:

  • "Червона" лінія - 3,5-4 хвилини;
  • "Синя" лінія - 4 хвилини;
  • "Зелена" лінія - 3,5-4 хвилини.

У зв'язку з тривалими нічними тривогами частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано ще сім поїздів.

На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.

У КМДА повідомили, що додатково планується транзитне відправлення поїздів до найбільш завантажених станцій, щоб забезпечити зручне перевезення пасажирів.

Обстріли України

В ніч на 11 листопада в Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Перша стосувалася запуску росіянами "Шахедів", а друга - через ракетну небезпеку.

Після 6 ранку РФ випробовувала тактику імітаційних ракетних запусків. За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія наразі готова до масованих обстрілів України.

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