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У метро Києва виник "колапс": що відбувається (фото, відео)

Понеділок 11 листопада 2024 10:22
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У метро Києва виник "колапс": що відбувається (фото, відео) Метро Києва переповнене людьми після відбою повітряної тривоги (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Після завершення повітряної тривоги в Києві зранку понеділка, 11 листопада, столичний метрополітен - і станції, і потяги - переповнений людьми.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відбувається в метро Києва

Про ситуацію, що склалась у Київському метрополітені, повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві Telegram-канали.

Так, біля станції метро "Лісова" після відбою повітряної тривоги велика кількість людей стоїть просто в переході, чекаючи своєї черги, щоб увійти до метрополітену.

Кадри з місця події оприлюднив Telegram-канал "Лівий берег Київ".

Про ситуацію в київському метро повідомляють також автори каналу "Київ ІНФО".

"Нам пишуть. З "Хрещатика" неможливо доїхати до "Арсенальної". Потяги висаджують людей і їдуть пусті далі", - йдеться у дописі.

На інших кадрах можна побачити, як велика кількість людей ховались у метро через загрозу ракетного удару на станції метро "Дорогожичі".

У метро Києва виник &quot;колапс&quot;: що відбувається (фото, відео)

Люди на станції метро "Дорогожичі" (скриншот: t.me/novynylive)

"Після відбою тривоги метро працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується", - розповіли у Telegram-каналі "Реальний Київ".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в метро Києва збільшують кількість поїздів.

У зв'язку з тривалими нічними повітряними тривогами, частину рухомого складу завчасно розмістили в тунелях. Так, на кінцеві станції "синьої" лінії було додано сім поїздів. На "червоній" та "зеленій" лініях продовжується інтенсивний випуск поїздів з електродепо.

Колектив метрополітену докладає максимум зусиль, щоб оперативно відновити нормальний режим роботи станцій і графік руху поїздів, а також забезпечувати цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття.

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