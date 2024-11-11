У метро Києва виник "колапс": що відбувається (фото, відео)

Після завершення повітряної тривоги в Києві зранку понеділка, 11 листопада, столичний метрополітен - і станції, і потяги - переповнений людьми.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відбувається в метро Києва

Про ситуацію, що склалась у Київському метрополітені, повідомляють користувачі соціальних мереж і місцеві Telegram-канали.

Так, біля станції метро "Лісова" після відбою повітряної тривоги велика кількість людей стоїть просто в переході, чекаючи своєї черги, щоб увійти до метрополітену.

Кадри з місця події оприлюднив Telegram-канал "Лівий берег Київ".

Про ситуацію в київському метро повідомляють також автори каналу "Київ ІНФО".

"Нам пишуть. З "Хрещатика" неможливо доїхати до "Арсенальної". Потяги висаджують людей і їдуть пусті далі", - йдеться у дописі.

На інших кадрах можна побачити, як велика кількість людей ховались у метро через загрозу ракетного удару на станції метро "Дорогожичі".

Люди на станції метро "Дорогожичі" (скриншот: t.me/novynylive)

"Після відбою тривоги метро працює в режимі перевезень, кількість поїздів на лінії поступово збільшується", - розповіли у Telegram-каналі "Реальний Київ".