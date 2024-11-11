В метро Киева возник "коллапс": что происходит (фото, видео)

После завершения воздушной тревоги в Киеве утром понедельника, 11 ноября, столичный метрополитен - и станции, и поезда - переполнен людьми.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что происходит в метро Киева

О сложившейся в Киевском метрополитене ситуации сообщают пользователи социальных сетей и местные Telegram-каналы.

Так, возле станции метро "Лесная" после отбоя воздушной тревоги большое количество людей стоит прямо в переходе, ожидая своей очереди, чтобы войти в метрополитен.

Кадры с места события обнародовал Telegram-канал "Лівий берег Київ".

О ситуации в киевском метро сообщают также авторы канала "Київ ІНФО".

"Нам пишут. С "Крещатика" невозможно доехать до "Арсенальной". Поезда высаживают людей и едут пустые дальше", - говорится в сообщении.

На других кадрах можно увидеть, как большое количество людей пряталось в метро из-за угрозы ракетного удара на станции метро "Дорогожичи".

Люди на станции метро "Дорогожичи" (скриншот: t.me/novynylive)

"После отбоя тревоги метро работает в режиме перевозок, количество поездов на линии постепенно увеличивается", - рассказали в Telegram-канале "Реальний Київ".