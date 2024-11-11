В метро Киева возник "коллапс": что происходит (фото, видео)
После завершения воздушной тревоги в Киеве утром понедельника, 11 ноября, столичный метрополитен - и станции, и поезда - переполнен людьми.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Что происходит в метро Киева
О сложившейся в Киевском метрополитене ситуации сообщают пользователи социальных сетей и местные Telegram-каналы.
Так, возле станции метро "Лесная" после отбоя воздушной тревоги большое количество людей стоит прямо в переходе, ожидая своей очереди, чтобы войти в метрополитен.
Кадры с места события обнародовал Telegram-канал "Лівий берег Київ".
О ситуации в киевском метро сообщают также авторы канала "Київ ІНФО".
"Нам пишут. С "Крещатика" невозможно доехать до "Арсенальной". Поезда высаживают людей и едут пустые дальше", - говорится в сообщении.
На других кадрах можно увидеть, как большое количество людей пряталось в метро из-за угрозы ракетного удара на станции метро "Дорогожичи".
Люди на станции метро "Дорогожичи" (скриншот: t.me/novynylive)
"После отбоя тревоги метро работает в режиме перевозок, количество поездов на линии постепенно увеличивается", - рассказали в Telegram-канале "Реальний Київ".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в метро Киева увеличивают количество поездов.
В связи с длительными ночными воздушными тревогами часть подвижного состава заранее разместили в тоннелях.
Так, на конечные станции "синей" линии было добавлено семь поездов. На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивный выпуск поездов из электродепо.
Коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы оперативно восстановить нормальный режим работы станций и график поездов, а также обеспечивать круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия.
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