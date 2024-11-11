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В метро Киева возник "коллапс": что происходит (фото, видео)

Понедельник 11 ноября 2024 10:22
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В метро Киева возник "коллапс": что происходит (фото, видео) Метро Киева переполнено людьми после отбоя воздушной тревоги (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

После завершения воздушной тревоги в Киеве утром понедельника, 11 ноября, столичный метрополитен - и станции, и поезда - переполнен людьми.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что происходит в метро Киева

О сложившейся в Киевском метрополитене ситуации сообщают пользователи социальных сетей и местные Telegram-каналы.

Так, возле станции метро "Лесная" после отбоя воздушной тревоги большое количество людей стоит прямо в переходе, ожидая своей очереди, чтобы войти в метрополитен.

Кадры с места события обнародовал Telegram-канал "Лівий берег Київ".

О ситуации в киевском метро сообщают также авторы канала "Київ ІНФО".

"Нам пишут. С "Крещатика" невозможно доехать до "Арсенальной". Поезда высаживают людей и едут пустые дальше", - говорится в сообщении.

На других кадрах можно увидеть, как большое количество людей пряталось в метро из-за угрозы ракетного удара на станции метро "Дорогожичи".

В метро Киева возник &quot;коллапс&quot;: что происходит (фото, видео)

Люди на станции метро "Дорогожичи" (скриншот: t.me/novynylive)

"После отбоя тревоги метро работает в режиме перевозок, количество поездов на линии постепенно увеличивается", - рассказали в Telegram-канале "Реальний Київ".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в метро Киева увеличивают количество поездов.

В связи с длительными ночными воздушными тревогами часть подвижного состава заранее разместили в тоннелях.

Так, на конечные станции "синей" линии было добавлено семь поездов. На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивный выпуск поездов из электродепо.

Коллектив метрополитена прилагает максимум усилий, чтобы оперативно восстановить нормальный режим работы станций и график поездов, а также обеспечивать круглосуточную работу подземных станций в режиме укрытия.

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