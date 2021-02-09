В метро Киева установят более 300 камер видеонаблюдения: где они появятся

"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - указано в сообщении.

Камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки. Сейчас на 52-х станциях метро работает 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Подчеркивается, что доступ к видео с камер имеют именно правоохранители и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19.