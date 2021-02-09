RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У метро Києва встановлять понад 300 камер відеоспостереження: де вони з'являться

Автор: Юлія Струк

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що цього року на станціях метро встановлять ще 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Про це повідомляє прес-служба КМДА у своєму Telegram.

Популярні новини
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються 07 лютого 2021
Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого 05 лютого 2021
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
Сильний сніг, морози та лавинна небезпека: в Україну прийшла негода 07 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 - із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - вказано у повідомленні.

Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.

Підкреслюється, що доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.

Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.

Як писало РБК-Україна, число пасажирів Київського метрополітену в 2020 році скоротилося на 56%. Метрополітен перевіз 279,484 млн пасажирів, що на 215,816 млн менше, ніж у попередньому році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київвидеонаблюдение
Читайте також
У Києві через снігопад сталося більше 200 ДТП
У Києві утворилися затори через снігопад: карта
Прогноз погоди