У метро Києва встановлять понад 300 камер відеоспостереження: де вони з'являться

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що цього року на станціях метро встановлять ще 305 камер відеоспостереження. Вони з’являться на перехідних, кінцевих та найбільш завантажених станціях метро.

Про це повідомляє прес-служба КМДА у своєму Telegram .

"Нові камери мають інтелектуальний функціонал: 140 оглядових камер, 90 - із функцією розпізнавання облич, 75 камер із функціями розпізнавання облич та термального скринінгу", - вказано у повідомленні.

Камери розширять наявну мережу системи відеоспостереження підземки. Наразі на 52-х станціях метро працює 195 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.



Підкреслюється, що доступ до відео з камер мають саме правоохоронці та використовують дані для розшуку людей, розкриття та запобігання злочинам.

Крім того, техніка слугуватиме для моніторингу дотримання вимог профілактичних та протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19.