У метро Києва тимчасово не працює оплата через QR-код

У вівторок, 14 березня, на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Водночас є ще 4 способи сплатити за проїзд підземкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше розв'язати питання. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
При цьому усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Отже сплатити за проїзд можна:
Як повідомлялось, у метро Києва 12 березня стався збій. Зокрема, були труднощі з оплатою проїзду.
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