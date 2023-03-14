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У метро Києва тимчасово не працює оплата через QR-код

Фото: у метро Києва не працює оплата проїзду через QR-код 14 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 14 березня, на станціях метро Києва тимчасово не працює QR-код, згенерований у застосунку "Київ Цифровий". Водночас є ще 4 способи сплатити за проїзд підземкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Фахівці оператора автоматизованої системи оплати проїзду КП "ГІОЦ" намагаються якнайшвидше розв'язати питання. Про відновлення роботи QR-кодів буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

При цьому усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі. Отже сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • паперовим qr-квитком;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Як повідомлялось, у метро Києва 12 березня стався збій. Зокрема, були труднощі з оплатою проїзду.

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