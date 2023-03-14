В метро Киева временно не работает оплата через QR-код

Во вторник, 14 марта, на станциях метро Киева временно не работает QR-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой". В то же время есть еще 4 способа оплатить проезд подземкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос. О возобновлении работы QR-кодов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
При этом все другие способы оплаты проезда работают в обычном режиме. Так что оплатить проезд можно:
Как сообщалось, в метро Киева 12 марта произошел сбой. В частности, были трудности с оплатой проезда.
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