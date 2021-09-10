Метро Киева предупредило о возможных ограничениях в работе из-за карантина

В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие ограничения будут вводить в пиковые часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".
Ограничения вводят, чтобы избежать скоплений людей на станциях в период карантина.
"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро.