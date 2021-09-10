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Метро Киева предупредило о возможных ограничениях в работе из-за карантина

Автор: Инна Собора

В Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие ограничения будут вводить в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".

Ограничения вводят, чтобы избежать скоплений людей на станциях в период карантина.

"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро.

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Киевметро