Метро Києва попередило про можливі обмеження в роботі через карантин

У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі обмеження запроваджуватимуть у пікові години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".
Обмеження вводять, щоб уникнут скупчень людей на станціях в період карантину.
"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро.