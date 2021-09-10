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В Киеве завтра могут ограничить работу метро

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 14:38
В Киеве завтра могут ограничить работу метро Фото: В Киеве завтра могут ограничить работу метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 11 сентября, в Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро. Поскольку на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Перед началом матча и после его окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

  • "Дворец спорта",
  • "Олимпийская",
  • "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении.

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