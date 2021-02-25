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В метро Киева предупредили о возможных ограничениях работы центральных станций

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 13:03
В метро Киева предупредили о возможных ограничениях работы центральных станций Фото: метро в Киеве (КГГА)
Автор: РБК-Украина

25 февраля в Киеве возможны ограничения на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Это связано с проведением на НСК "Олимпийский" матча Лиги Европы между донецким "Шахтером" и Маккаби из Тель-Авива.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

Матч должен начаться в 19:55. Перед началом игры возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская", а после ее окончания - ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, этот поединок пройдет со зрителями, билеты пока в продаже.

В первом выездном матче "горняки" одолели "Маккаби" со счетом 2:0. В поединке с "горняками" "Маккаби" подходил с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах. Тогда как для дончан это был лишь второй официальный матч.

Ранее сообщалось, что с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничат движение транспорта, связано с началом капитального ремонта.

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