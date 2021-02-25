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В метро Києва попередили про можливі обмеження роботи центральних станцій

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 13:03
В метро Києва попередили про можливі обмеження роботи центральних станцій Фото: метро в Києві (КМДА)
Автор: РБК-Україна

25 лютого у Києві можливі обмеження на вхід до станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" матчу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і Маккабі з Тель-Авіва.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену у Facebook.

Матч має розпочатися о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська", а після її закінчення - обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цей поєдинок пройде з глядачами, квитки наразі у продажу.

У першому виїзному матчу "гірняки" здолали "Маккабі" з рахунком 2:0. До поєдинку з "гірниками" "Маккабі" підходив з безпрограшною серією з 14 матчів у всіх турнірах. Тоді як для донеччан це був лише другий офіційний матч.

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.

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