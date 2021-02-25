В метро Києва попередили про можливі обмеження роботи центральних станцій
25 лютого у Києві можливі обмеження на вхід до станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" матчу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і Маккабі з Тель-Авіва.
Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену у Facebook.
Матч має розпочатися о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська", а після її закінчення - обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, цей поєдинок пройде з глядачами, квитки наразі у продажу.
У першому виїзному матчу "гірняки" здолали "Маккабі" з рахунком 2:0. До поєдинку з "гірниками" "Маккабі" підходив з безпрограшною серією з 14 матчів у всіх турнірах. Тоді як для донеччан це був лише другий офіційний матч.
Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, що пов'язано із початком капітального ремонту.