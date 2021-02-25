В метро Києва попередили про можливі обмеження роботи центральних станцій

25 лютого у Києві можливі обмеження на вхід до станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Це пов'язано із проведенням на НСК "Олімпійський" матчу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і Маккабі з Тель-Авіва.

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену у Facebook .

Матч має розпочатися о 19:55. Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська", а після її закінчення - обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності", - йдеться в повідомленні.