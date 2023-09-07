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В метро Києва не працюють комплекси самообслуговування: як сплатити за проїзд

Фото: в метро Києва не працюють комплекси самообслуговування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі в київському метро не працює комплекс самообслуговування. Втім, існують й інші способи оплатити проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Фахівці обслуговуючої компанії вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - пише пресслужба. 

Як наразі можна сплатити за проїзд: 

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що київський метрополітен під час повітряних тривог працює як укриття для населення. Аби забезпечити необхідну кількість місць для сидіння - в метро встановлюватимуть модульні лави.

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Київметро