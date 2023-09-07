RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В метро Киева не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд

Фото: в метро Киева не работают комплексы самообслуживания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время в киевском метро не работает комплекс самообслуживания. Впрочем, есть и другие способы оплатить проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Специалисты обслуживающей компании уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно", - пишет пресс-служба. 

Как сейчас можно оплатить проезд: 

  • транспортной карточкой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской карточкой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что киевский метрополитен во время воздушных тревог работает как укрытие для населения. Чтобы обеспечить необходимое количество мест для сидения - в метро будут устанавливать модульные скамьи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевметро