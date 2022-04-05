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Метро Киева опубликовало график движения поездов с 6 апреля

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Киев, Вторник 05 апреля 2022 13:57
Метро Киева опубликовало график движения поездов с 6 апреля Фото: киевское метро (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киевский метрополитен опубликовал график движения поездов с 6 апреля. Составы будут курсировать с 07:30 до 19:00 со средним интервалом - один час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что с 6 апреля метро Киева начинает работу с 07:30 до 19:00.

Поезда будут курсировать:

Красная линия: от станции "Шулявская" до "Театральной".

Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до "Теремков".

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции «Выдубичи», а также от станции "Выдубичи" до "Красного хутора".

Также заработают пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

Внимание! Поезда не будут делать остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

"Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", - добавили в "Киевском метрополитене".

Напомним, вчера стало известно о возобновлении движения поездов метро через Южный мост.

Отметим, для автотранспорта движение по Южному мосту открыли еще в конце марта.

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