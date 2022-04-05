Метро Киева опубликовало график движения поездов с 6 апреля
Киевский метрополитен опубликовал график движения поездов с 6 апреля. Составы будут курсировать с 07:30 до 19:00 со средним интервалом - один час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".
Сообщается, что с 6 апреля метро Киева начинает работу с 07:30 до 19:00.
Поезда будут курсировать:
Красная линия: от станции "Шулявская" до "Театральной".
Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до "Теремков".
Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции «Выдубичи», а также от станции "Выдубичи" до "Красного хутора".
Также заработают пересадочные узлы "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".
Внимание! Поезда не будут делать остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".
"Средний интервал движения поездов на линиях - 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей как укрытия", - добавили в "Киевском метрополитене".
Напомним, вчера стало известно о возобновлении движения поездов метро через Южный мост.
Отметим, для автотранспорта движение по Южному мосту открыли еще в конце марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.