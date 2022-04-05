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Метро Києва опублікувало графік руху поїздів з 6 квітня

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 13:57
Метро Києва опублікувало графік руху поїздів з 6 квітня Фото: київське метро (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Київський метрополітен опублікував графік руху поїздів з 6 квітня. Склади курсуватимуть з 07:30 до 19:00 із середнім інтервалом - одна година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що з 6 квітня метро Києва починає роботу з 07:30 до 19:00.

Потяги курсуватимуть:

Червона лінія: від станції "Шулявська" до "Театральної".

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків".

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі"до "Червоного хутора".

Також запрацюють пересадочні вузли "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".

Увага! Потяги не робитимуть зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

"Середній інтервал руху поїздів на лініях - 1 година. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття", - додали в "Київському метрополітені".

Нагадаємо, вчора стало відомо про відновлення руху поїздів метро через південний міст.

Зазначимо, для автотранспорту рух по Південному мосту відкрили ще наприкінці березня.

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