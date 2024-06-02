Метро Києва оновлює графік руху поїздів: що зміниться

В Києві від завтра, 3 червня, оновлять графік руху поїздів метрополітену.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів", - додали в адміністрації.

Після нововведень, інтервали між поїздами становитимуть:

"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ми пояснювали, чому в Києві вирішили збільшити інтервал руху поїздів.

Схожі обмеження вводять не лише в столиці, адже нещодавно в Миколаєві зменшили кількість комунальних автобусів на маршрутах.

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