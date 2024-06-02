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Метро Киева обновляет график движения поездов: что изменится

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 15:24
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Метро Киева обновляет график движения поездов: что изменится Фото: в Киеве изменят график движения поездов метро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве с завтрашнего дня, 3 июня, обновят график движения поездов метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистов", - пояснили в КГГА.

После нововведений, интервалы между поездами будут составлять:

  • в пиковые часы ориентировочно 3-4 минуты;
  • в межпиковом - 6:00-6:30 минут;
  • в выходные дни интервалы остаются без изменений - 6-7 минут.

"Безопасность движения поездов обеспечена. Обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами", - добавили в администрации.

Напомним, в материале РБК-Украина мы объясняли, почему в Киеве решили увеличить интервал движения поездов.

Сходные ограничения вводят не только в столице, ведь недавно в Николаеве уменьшили количество коммунальных автобусов на маршрутах.

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