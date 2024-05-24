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У метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира, його затримали

П'ятниця 24 травня 2024 11:21
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У метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира, його затримали Ілюстративне фото (umdpl.info)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер ввечері, 24 травня, у метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира. Кривдника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис поліції Києва у Facebook.

"Подія відбулася ввечері на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу. Нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та, коли один з пасажирів намагався його зупинити - зловмисник почав бійку", - йдеться у повідомленні.

Під час конфлікту зловмисник дістав складний ніж та наніс 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли вийти на станції й викликали поліцейських та медиків.

Правоохоронці оперативно затримали правопорушника на станції метро "Шулявська". Проте 29-річний уродженець міста Херсону не зміг пояснити свої дії.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: У метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який посеред вулиці нападав на жінок.

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