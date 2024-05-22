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У Дніпрі чоловік посеред вулиці нападав на жінок, його затримали

Україні, Дніпро, Середа 22 травня 2024 17:47
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У Дніпрі чоловік посеред вулиці нападав на жінок, його затримали Ілюстроване фото (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі чоловік нападав на жінок посеред вулиці. Його знайшли та затримали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Що відомо про подію

Із опублікованого ним відео з камер спостереження видно, як невідомий чоловік кидається на жінок з кулаками та застосовує відносно них жорстку силу. Місцеві жителі у соціальних мережах повідомляють, що подія трапилася вчора, 21 травня, біля Театру опери та балету в Дніпрі.

В якому стані перебувають жінки невідомо.

Затримання нападника на жінок

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції у фейсбук повідомив про те, що правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та на нього чекає слідство і суд.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про озброєних чоловіків в масках, які нападали на перехожих в Києві.

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