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В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира, его задержали

Пятница 24 мая 2024 11:21
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В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира, его задержали Иллюстративное фото (umdpl.info)
Автор: Валерия Полищук

В четверг вечером, 24 мая, в метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира. Обидчика задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.

"Происшествие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, и, когда один из пассажиров пытался его остановить - злоумышленник начал драку", - говорится в сообщении.

Во время конфликта злоумышленник достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

Правоохранители оперативно задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Однако 29-летний уроженец города Херсона не смог объяснить свои действия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: В метро Киева мужчина с ножом напал на пассажира (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, в Днепре задержан мужчина, который посреди улицы нападал на женщин.

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