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Метро у Харкові завтра запрацює у повному обсязі: подробиці

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Харків, Середа 28 вересня 2022 21:24
Метро у Харкові завтра запрацює у повному обсязі: подробиці Фото: Метро у Харкові завтра запрацює у повному обсязі (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові метрополітен повноцінно запускає свою роботу на Салтівській лінії. Потяги будуть їхати до найбільш постраждалого від війни району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківського метрополітену.

"Салтівська лінія метрополітену відновлює роботу у повному об’ємі", - йдеться у заяві.

За інформацією метрополітена, з 6:30 завтрашнього дня, Салтівська лінія запрацює у повному обсязі.

"Елекропоїзди будуть курсувати з інтервалом у 10 хвилин по усім станціям лінії: від "Історичного музею" до "Героїв праці", - додали в пресслужі.

Нагадаємо, що метро у Харкові відновило свою роботу ще у травні.

Проте вже у червні на Салтівській гілці метро тимчасово обмежили рух потягу. Три станції закрили для пасажирів.

Пізніше заявляли, що рух метро між станціями призупиняється на невизначений термін, а про відкриття станцій буде повідомлено додатково.

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